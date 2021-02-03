В Калининградской области сформируют еще одну мотострелковую дивизию, которая позволит усилить сухопутную оборону региона. Информацию об этом представили представители российского Минобороны. Они также отметили, что новое подразделение будет принимать участие в учениях «Запад-2021» в сентябре текущего года.

Сообщается, что новая дивизия появится в результате переформирования наиболее мощного в Калининградской области соединения – 79-й мотострелковой бригады. Кроме того, в подразделение войдет 7-й мотострелковый полк, который в настоящий момент дислоцируется в областном центре.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков предположил, что переформирование потребовалось для того, чтобы защитить российские рубежи с польского и литовского направлений. На первом останется большая часть 79-й бригады, а на второй перебросят новую дивизию. Благодаря этому любые изменения обстановки будут своевременно фиксироваться.

Эксперт также пояснил, что решение о переформировании является верным, так как НАТО стягивает к российским рубежам бронетанковые и батальонно-тактические подразделения своих войск, объясняя этот процесс «сдерживанием российской агрессии».