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Сотрудники Минкульта Украины расширили перечень артистов из РФ, якобы угрожающих национальной безопасности страны. В него добавили еще семь человек.

В новом посте, размещенном на интернет-портале ведомства, сообщается, что местная служба безопасности отправила им новый список артистов из России, которые своими действиями наносят вред украинскому государству. В нем оказались киноактеры Роман Курцын и Евгения Лапова, участвовавшие в съемках «Крыма», а также исполнители из «Хора Турецкого».

В настоящее время соответствующий документ включает в себя 171 человека. Все им запрещен въезд на территорию Украины. Нельзя также демонстрировать телесериалы, кинокартины, выступления и программы с их участием. Впервые этот документ был размещен в 2015 году и с тех пор постоянно обновляется.

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