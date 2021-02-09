В 2020 году в Крыму были заложены два носителя проекта класса 23900. В настоящее время они находятся на стадии строительства. Ожидается, что они поступят на эксплуатацию в ВМФ России в 2025 и 2027 году. Россия не строила масштабных эсминцев и крейсеров со времен распада СССР. Об этом пишет иностранный журнал Military Watch, перевод представлен изданием discover24.ru.

Авианосцы «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» представляют самую амбициозную программу надводного судостроения за последние три десятилетия. Контракт между Министерством обороны РФ и Объединенной судостроительной корпорацией был подписан в мае 2020 года на сумму всего 1,36 миллиарда долларов за оба корабля.

Низкая цена была результатом слабости российского рубля по отношению к американскому доллару в то время, а также того факта, что часть оборудования для оснащения кораблей, например, оборонительное вооружение, как ожидается, будет покрываться по отдельному контракту.

Что особенно примечательно в боевых кораблях, так это их значительные размеры, водоизмещение каждого из которых составляет около 44 тыс. тонн, по словам высокопоставленного чиновника Министерства обороны. Неизвестно, отражает ли это полностью масштаб их загрузки или нет. С полным комплектом самолетов, бронетехники, морской пехоты и вооружения корабли могли бы водоизмещать 46 тыс. тонн или более.

Чтобы оценить размер новых российских авианосцев, следует отметить, что класс Wasp ВМС США, который ранее считался крупнейшим в мире классом штурмовых авианосцев, имеет водоизмещение примерно 40 тыс. тонн, в то время как его новые корабли класса America имеют водоизмещение около 45 тыс. тонн в боевой загрузке.

Считается, что новые китайские штурмовые авианосцы типа 075 имеют водоизмещение около 40 тыс. тонн каждый, в то время как корабли класса Mistral и Dokdo производства Франции и Южной Кореи соответственно водоизмещают около 20 тыс. тонн.

Таким образом, класс проекта 23900 потенциально мог бы стать крупнейшим в мире авианосцем – более тяжелым, чем большинство, включая самый тяжелый в континентальной Европе «Шарль де Голль» (40 тыс. тонн) и самый тяжелый в Японии – 27 000-тонный «Идзумо». Подтверждение размеров новых российских кораблей представил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в интервью.

Размер кораблей ставит под вопрос, действительно ли Россия намеревается использовать их исключительно как вертолетоносцы и штурмовые корабли, или, как и ВМС США, планирует применять самолеты с вертикальной посадкой на палубу.

В конце 1980-х годов Советский Союз был мировым лидером в области самолетов, способных к вертикальной посадке, с программами Як-41 и Як-43, первая из которых достигла стадии усовершенствованного прототипа.

Официальные лица неоднократно указывали, что такой самолет находится в стадии разработки, хотя остается неясным, будет ли он иметь возможности четвертого или пятого поколения и будет ли он разрабатываться совместно с другой страной. Такой самолет может получить выгоду от новых гиперзвуковых ракет класса «воздух-воздух», радаров AESA и других расширенных функций, которыми пользуются новые российские истребители.