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Специалист британской клиники Medicine direct Хусейн Абдех сообщил о четырёх симптомах коронавируса, которые требуют незамедлительного обращения к врачу.

Согласно заявлению медика, пристальное внимание следует обратить на такие признаки заболевания, как болевые ощущения в области грудной клетки, возникшие проблемы с дыханием или речью, а также трудности с передвижением. В случае обнаружения этих симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью.

Также специалист напомнил о необходимости самоизоляции и сдачи теста на коронавирус в случае выявления потери вкуса и обоняния, проявления кашля, при повышенной температуре тела и утомляемости. Эти признаки являются основными симптомами коронавирусной инфекции, если длятся продолжительное время.

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  • Анна
  • 05.02.2021
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