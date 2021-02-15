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Представители управления МЧС по Подмосковью предупредили местных жителей о том, что в регионе в ближайшие пять будет наблюдаться сильное похолодание.

Согласно информации, опубликованной ведомством, в темное время суток, температура упадет до -26 градусов Цельсия. С наступлением морозов повышается вероятность возгорания по причине нарушения правил использования газовых систем и электрических приборов. Некоторые также пытаются применять самодельные обогреватели, которые тоже повышают риск пожара.

Жителям Московской области рассказали, что нельзя использовать электроприборы, у которых повреждена изоляция, а также подсоединять несколько девайсов к одной розетке, используя переходную вилку. Необходимо следить за работой устройств и отключить их при сильном нагреве.

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