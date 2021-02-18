Магнитное поле Земли "сломалось" 42 000 лет назад, вызвав резкое изменение климата

В журнале Science опубликованы результаты междисциплинарного исследования, позволившего выяснить массу интересного о магнитном поле нашей планеты.

Ключевой вывод, сформированный авторами, звучит так: мир пережил несколько столетий апокалиптических условий 42 000 лет назад, вызванных сменой магнитных полюсов Земли в сочетании с изменениями в поведении Солнца.

Всё это в значительной мере отразилось на земном климате, вызвал ряд драматических событий, имеющих далеко идущие последствия для нашей планеты: озоновый слой был разрушен; электрические бури бушевали в тропиках; солнечные ветры порождали впечатляющие световые шоу (полярные сияния), арктические ветра заполонили Северную Америку, а ледники стали увеличиваться в размерах.

Во время этих событий жизнь на Земле подвергалась интенсивному ультрафиолетовому свету. Неандертальцы и гигантские животные, представители мегафауны, вымерли, в то время как современные люди искали защиты в пещерах.

Магнитный северный полюс, на который указывает стрелка компаса, не имеет постоянного местоположения. Вместо этого, он обычно располагается близко к географическому северному полюсу – точке, вокруг которой вращается Земля. Порой движения магнитного полюса могут быть достаточно экстремальными, как и произошло 42 тысячи лет назад. Но действительно ли эти изменения сказались на климате и продолжают сказываться и сегодня?

Древние деревья – ключ к разгадке

Чтобы выяснить, что произошло, авторы исследования изучили древние новозеландские каури, которые сохранялись в торфяных болотах и других отложениях на протяжении последних 40 000 лет. Используя ежегодные кольца роста деревьев каури, ученым удалось создать подробную шкалу времени, показывающую изменения в атмосфере Земли. Благодаря этому удалось выявить продолжительный всплеск уровня радиоуглеродов в атмосфере, вызванный коллапсом магнитного поля Земли по мере того, как полюса менялись.

«Деревья каури похожи на Розеттский камень и помогают нам связать воедино записи об изменениях окружающей среды в пещерах, ледяных кернах и торфяных болотах по всему миру», – говорит профессор Алан Купер, который является одним из авторов исследовательского проекта.

Используя собранную информацию, ученые смогли выяснить, что тропические тихоокеанские дождевые пояса и западные ветры южного океана резко сместились в то же время, в результате чего во многих географических местах началась засуха, ставшая одной из причин гибели представителей мегафауны, включая гигантских кенгуру и вомбатов в Австралии.

Моделирование климата прошлых лет

Моделируя глобальное взаимодействие между химией и климатом с помощью искусственного интеллекта, команда Алана Купера приступила к исследованию влияние более слабого магнитного поля и изменения силы Солнца. Важно отметить, что во время “магнитного переключателя”, сила магнитного поля упала до менее чем 6% от сегодняшних показателей.

При практически полном отсутствии магнитного поля, наша планета полностью потеряла свой очень эффективный щит, спасающий от космического излучения. В результате этого в верхней части атмосферы оказалось множество частиц из космоса, не говоря о ионизирующем космическом излучении Солнца, которое тогда, как уже отмечалось, проявляло необычную активность.

Моделирование исследовательской группы показало, что такое сочетание факторов имело усиливающий эффект. Высокое энергетическое космическое излучение, а также огромные всплески космических лучей от солнечных вспышек смогли проникнуть в верхние силы атмосферы, заряжая частицы в воздухе и вызывая химические изменения, которые привели к потере стратосферного озона.

Эти условия также продлили ослепительные световые шоу полярного сияния по всему миру – время от времени, ночи были яркими, словно вновь наступил день. Столь серьёзные изменения и беспрецедентный высокий уровень УФ-излучения заставили древних людей искать убежище в пещерах, что в свою очередь объясняет внезапный всплеск пещерного искусства по всему мире 42 000 лет назад.

Событие Адамса

Из-за совпадения, казалось бы, случайных космических событий и экстремальных экологических изменений, обнаруженных во всем мире 42 000 лет назад, исследователи назвали этот период “Событием Адамса” – данью уважения великому писателю-фантасту Дугласу Адамсу, который написал “Автостопом по Галактике” и определил “42” как ответ на все вселенские вопросы. Кажется, Дуглас Адамс действительно…

Напомним, что недавно ученым удалось выяснить причины, по которым современная Сахара стала пустыней.