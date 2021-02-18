читать 3 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В журнале Science опубликованы результаты междисциплинарного исследования, позволившего выяснить массу интересного о магнитном поле нашей планеты.

Ключевой вывод, сформированный авторами, звучит так: мир пережил несколько столетий апокалиптических условий 42 000 лет назад, вызванных сменой магнитных полюсов Земли в сочетании с изменениями в поведении Солнца.

Всё это в значительной мере отразилось на земном климате, вызвал ряд драматических событий, имеющих далеко идущие последствия для нашей планеты: озоновый слой был разрушен; электрические бури бушевали в тропиках; солнечные ветры порождали впечатляющие световые шоу (полярные сияния), арктические ветра заполонили Северную Америку, а ледники стали увеличиваться в размерах.

Во время этих событий жизнь на Земле подвергалась интенсивному ультрафиолетовому свету. Неандертальцы и гигантские животные, представители мегафауны, вымерли, в то время как современные люди искали защиты в пещерах.

Магнитный северный полюс, на который указывает стрелка компаса, не имеет постоянного местоположения. Вместо этого, он обычно располагается близко к географическому северному полюсу – точке, вокруг которой вращается Земля. Порой движения магнитного полюса могут быть достаточно экстремальными, как и произошло 42 тысячи лет назад. Но действительно ли эти изменения сказались на климате и продолжают сказываться и сегодня?

Древние деревья – ключ к разгадке

Магнитное поле Земли "сломалось" 42 000 лет назад, вызвав резкое изменение климата

Чтобы выяснить, что произошло, авторы исследования изучили древние новозеландские каури, которые сохранялись в торфяных болотах и других отложениях на протяжении последних 40 000 лет. Используя ежегодные кольца роста деревьев каури, ученым удалось создать подробную шкалу времени, показывающую изменения в атмосфере Земли. Благодаря этому удалось выявить продолжительный всплеск уровня радиоуглеродов в атмосфере, вызванный коллапсом магнитного поля Земли по мере того, как полюса менялись.

«Деревья каури похожи на Розеттский камень и помогают нам связать воедино записи об изменениях окружающей среды в пещерах, ледяных кернах и торфяных болотах по всему миру», – говорит профессор Алан Купер, который является одним из авторов исследовательского проекта.

Используя собранную информацию, ученые смогли выяснить, что тропические тихоокеанские дождевые пояса и западные ветры южного океана резко сместились в то же время, в результате чего во многих географических местах началась засуха, ставшая одной из причин гибели представителей мегафауны, включая гигантских кенгуру и вомбатов в Австралии.

Моделирование климата прошлых лет

Моделируя глобальное взаимодействие между химией и климатом с помощью искусственного интеллекта, команда Алана Купера приступила к исследованию влияние более слабого магнитного поля и изменения силы Солнца. Важно отметить, что во время “магнитного переключателя”, сила магнитного поля упала до менее чем 6% от сегодняшних показателей.

При практически полном отсутствии магнитного поля, наша планета полностью потеряла свой очень эффективный щит, спасающий от космического излучения. В результате этого в верхней части атмосферы оказалось множество частиц из космоса, не говоря о ионизирующем космическом излучении Солнца, которое тогда, как уже отмечалось, проявляло необычную активность.

Моделирование исследовательской группы показало, что такое сочетание факторов имело усиливающий эффект. Высокое энергетическое космическое излучение, а также огромные всплески космических лучей от солнечных вспышек смогли проникнуть в верхние силы атмосферы, заряжая частицы в воздухе и вызывая химические изменения, которые привели к потере стратосферного озона.

Эти условия также продлили ослепительные световые шоу полярного сияния по всему миру – время от времени, ночи были яркими, словно вновь наступил день. Столь серьёзные изменения и беспрецедентный высокий уровень УФ-излучения заставили древних людей искать убежище в пещерах, что в свою очередь объясняет внезапный всплеск пещерного искусства по всему мире 42 000 лет назад.

Событие Адамса

Из-за совпадения, казалось бы, случайных космических событий и экстремальных экологических изменений, обнаруженных во всем мире 42 000 лет назад, исследователи назвали этот период “Событием Адамса” – данью уважения великому писателю-фантасту Дугласу Адамсу, который написал “Автостопом по Галактике” и определил “42” как ответ на все вселенские вопросы. Кажется, Дуглас Адамс действительно…

Напомним, что недавно ученым удалось выяснить причины, по которым современная Сахара стала пустыней.

Вам может понравиться

В США разработан контролирующий кровяное давление пластырь

Группе американских инженеров удалось создать уникальный пластырь, способный управлять кровяным давлением и…

Создано новое покрытие для костных имплантатов

Команда сингапурских и китайских исследователей смогла разработать новейшее биоактивное покрытие, благодаря которому…

Под антарктическими льдами найдены сотни озёр, пригодных для жизни

Озера под антарктическим ледяным покровом могут быть более пригодными для жизни, чем…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 февраля – небольшая облачность, до -17 °C | город Мытищи: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до -16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Королев: погода, 18 февраля – переменная облачность, до -6 °C | Подольск: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до -16 °C | Армавир: погода, 18 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C |