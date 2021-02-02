Учёные рассказали об обстоятельствах, из-за которых Сахара превратилась в обширную пустыню.

Как отмечается, несколько тысяч лет назад в Сахаре произрастали различные растения, но в какой-то момент они пропали, и территория стала пустыней. В ходе исследования учёные изучили отложения из Средиземного моря, формировавшиеся последние 160 тысяч лет.

На основе полученной информации были смоделированы погодные условия, которые происходили за это время на территории Сахары. Так, отмечается, что в слоях ила имеются остатки растений и древние раковины моллюсков. Выяснилось, что на превращение Сахары в пустыню повлияли такие факторы, как изменения размеров полярных щитов, а также сдвиги в орбите планеты.

Погода изменялась примерно каждые пять тысяч лет. Изменения климата повлияли и на жизнь людей, которым пришлось переселяться.