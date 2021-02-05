Киев намеревается начать наступление на позиции ополченцев Донбасса, высказал свои подозрения подполковник запаса Народной полиции непризнанной ЛНР Андрей Марочко. Он считает, что увеличение интенсивности обстрелов со стороны Украины, а также регулярные учения с отработкой наступательных действий указывают на то, что Киев готовится к обострению конфликта.

По словам Марочко, активизация боевых действий на Донбассе может быть связана с растущим недовольством жителей Украины действующей властью. Которая собирается нарушить перемирие, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем страны.

Подполковник обратился к России с призывом начать поставки в самопровозглашенные республики как минимум средств связи, обнаружения и бронезащиты. Также он не против получения летального оружия, однако знает, что РФ не пойдет на подобный шаг.

По словам Марочко, ДНР и ЛНР также рассчитывает на военную помощь России. В настоящий момент многие жители непризнанных республик являются обладателями российских паспортов и надеются, что РФ не оставит их один на один с украинской армией.