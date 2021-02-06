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Лиза Арзамасова в Instagram прокомментировала недавно принятый закон, который запрещает использование в соцсетях нецензурной лексики.

Арзамасова опубликовала кадр из сериала «Папины дочки», где запечатлена её героиня Галина Сергеевна, которая сидит за компьютером, облачённая в традиционный сарафан и очки, а её волосы украшает лента. На самом мониторе имеются наклейки «под хохлому».

В подписи к публикации Лиза сообщила, что уже привыкла к тому, что образ её героини стал «иконой» или талисманом для студентов и школьников, но тут она получила новый мем на злобу дня. Актриса отметила, что мем её повеселил, и её подписчики также нашли картинку забавной.

Как отмечается, закон о запрете мата в соцсетях начал действовать с 1 февраля 2021 года. По словам специалистов, аналогичные законы есть и в других странах.

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