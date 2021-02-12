Новый президент Молдовы Майя Санду допускает возможность силового сценария в Приднестровье с участием украинских войск, однако она не учитывает, что Россия не будет молча взирать на подобные действия соседей, уверен военный эксперт Алексей Леонков. Он считает, что в такой ситуации РФ пробьет коридор через Украину и сделает все, чтобы защитить свои миротворческие силы.

По словам экспертов, в случае эскалации конфликта к нему с большой вероятностью подключится не только Украина, но еще и Турция с Польшей. Поэтому России придется действовать максимально быстро, чтобы не потерять влияния в регионе.

У Москвы в настоящий момент нет наземной связи с Приднестровьем, однако она найдет варианты добраться до республики и защитить миротворцев. Для этой цели будут задействованы Черноморский флот и воздушно-десантные подразделения. Кроме того, у России на вооружении имеются высокоточные ракеты «Калибр», которые и коридор пробить смогут и огневое прикрытие обеспечить.

По словам Леонкова, если Россия отреагирует на эскалацию конфликта так же быстро, как это было в Грузии в 2008 году, то Турция и Польша вероятнее всего останутся сторонними наблюдателями и ограничатся заявлениями о том, что РФ применяет преувеличенную военную силу.