Соединенные Штаты намереваются перевезти похищенный российский комплекс «Панцирь-С1Э» в засекреченную «Зону 51», считает военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, в настоящий момент ЗРПК все еще находится на территории Германии.

В легендарной «Зоне 51», о которой сложено немало мифов (причем далеко не все из них действительно являются мифами), располагается авиабаза Тонопа, на полигонах которой Пентагон испытывает и доводит до совершенства свое секретное оружие. Именно здесь, по мнению Леонкова, Соединенные Штаты сперва разберут «Панцирь» на компоненты, чтобы изучить особенности его конструкции, а затем используют для проведения учебных стрельб.

Также в ходе испытаний Пентагон отработает методы борьбы с зенитно-ракетными комплексами.

Леонков рассказал, что в «Зоне-51» США использует советскую и российскую технику, чтобы научиться противодействовать ей. Так, именно здесь находится эскадрилья «Красные орлы», пилоты которых летают на российских истребителях МиГ.