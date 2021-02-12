Канадские учёные в ходе своего исследования установили, что у пациентов с коронавирусом, которые находятся на гемодиализе, выше риск смерти.

Как сообщается, смертность среди заразившихся коронавирусом пациентов с диализом почти в четыре раза выше, чем у пациентов со здоровыми почками. Соответствующие сведения о пациентах собирались в Онтарио с 12 марта по 20 августа прошлого года. Так, указывается, что среди людей на диализе коронавирус был выявлен у 187 человек, что составляет 1,5% от общего числа.

Среди этих 187 человек 53 пациента скончались, что составляет 28,3%. Ещё 117 человек, или 62,6%, были госпитализированы. Среди пациентов на диализе, которые коронавирусом не заразились, уровень смертности за аналогичный период составил 5,8%, а уровень госпитализации – 27%.