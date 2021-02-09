Корейские ученые придумали инновационную технологию для теста на наркотики, которая не требует забора у исследуемого человека биоматериала и проведения лабораторных анализов. Вместо всего этого эксперты используют оптический датчик, который на расстоянии анализирует пот и выявляет в нем наркотические вещества.

При этом проведение теста занимает не более одной минуты. Сперва датчик фиксируется на определенный промежуток времени на кожу человека, а затем один из ее участков ярко освещается для проведения анализа.

Ученые заявляют, что сенсорная технология дает возможность неагрессивно провести исследования без необходимости в заборе крови или мочи, других биоматериалов. Чтобы создать уникальный прибор, ученые задействовали технологию комбинационного поверхностного рассеяния, которая дает возможность принять сигналы от химических веществ и усилить их в 1000 раз.

Прибор для тестирования представляет собой пластырь, который крепится на кожу. На его поверхности располагается тончайшая пленка из фиброина – природного белка, который эксперты выделили из коконов тутового шелкопряда. Сверху на ней установлена нанопроволока из серебра толщиной не более 250 нанометров.

Пот, выделяемый через кожу, пропитывает пластырь, после чего содержащееся в нем химическое вещество проникает к нанопроволоке через специальный датчик. После этого она просвечивается с использованием рамановского лазера, который дает возможность увидеть содержащийся в поте наркотик.