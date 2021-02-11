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Компания Nvidia собирается возобновить выпуск видеокарты GPU GeForce GTX 1050 Ti.

Графический процессор был представлен в октябре 2016 года. Как отметил один из продавцов, такие модели не поставлялись уже около двух лет. По слухам, причиной для повторного выпуска данной видеокарты стало то, что модель является недорогим, но достаточно неплохим вариантом.

Как указывается, пандемия коронавируса привела к повышению спроса на развлечения, однако далеко не все могут позволить себе покупку современных мощных видеокарт. GeForce GTX 1050 Ti имеет процессор GP107 с 768 ядрами CUDA и 4 гигабайтами памяти. Кроме того, на выпуск этих карт не повлияет дефицит памяти GDDR6, так как в ней используется GDDR5.

Отмечается, что на данный момент официально информация о повторном выпуске GeForce GTX 1050 Ti не подтверждена.

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