Отечественный киберпёс, макет которого создала компания Cross Tech Solutions Group умеет ориентироваться в пространстве, демонстрирует реакцию на различные раздражители и самостоятельно возвращается на базу при исчерпании заряда аккумуляторной батареи. Производитель использовал в разработке датчик температуры, а также целый ряд локационных сенсоров, позволяющих электронному животном легко передвигаться в любом помещении.

Генеральный директор компании Евгений Чугунов рассказал, что главная цель создания собаки-робота – это изучение возможностей подобной техники и оценка автономности ее действий для дальнейшего создания промышленных аналогов. Они смогут заменить человека в особо опасных местах и существенно облегчить процесс добычи полезных ископаемых либо другие сложные операции.

В настоящий момент никакого коммерческого интереса компания не преследует. Киберпес – это лишь тестирование возможностей робототехники и искусственного интеллекта.

Известно, что ранее Cross Tech Solutions Group предпринимала попытки приобрести подобных роботов в Соединенных Штатах. Однако после возникновения проблем с поставками компания решила сделать отечественный аналог.