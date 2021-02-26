АПЛ проекта 09852 «Белгород», которая проходит ходовые испытания на предприятии «Севмаш» — это сверхсекретная подводная лодка, которая не имеет аналогов в мире. По своим характеристикам она способна дать фору любой другой субмарине, пишут эксперты китайского издания Sohu.

Они сообщают, что по водоизмещению, составляющему 30 тонн, АПЛ «Белгород» уступает только еще одной российской субмарине «Акула». При этом ее длина равна 180 метрам.

Главная опасность этой АПЛ – это возможность нести на борту до 16 беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Которых вполне достаточно, чтобы уничтожать большие города, расположенные на побережьях морей и океанов.

Эксперты поясняют, что субмарина «Белгород», которую сложно засечь с помощью сонаров и радаров, сможет выпускать «Посейдоны» из любой точки планеты. При этом перехватить их не представляется возможным. Именно за это беспилотники уже названы «оружием Судного дня» – даже в случае ядерного удара по России, «Посейдоны» доберутся до цели и уничтожат ее огромным цунами, возникающим во время взрыва.

Одновременно с «Посейдонами» АПЛ «Белгород» может нести на борту и компактные подводные лодки «Лошарик». Они также незаметны для гидролокационного оборудования и способны обнаруживать и уничтожать подводные коммуникации на любой глубине.