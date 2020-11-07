В первой половине следующего года планируется спуск на воду субмарины «Хабаровск», которая специально предназначена для беспилотных атомоходов «Посейдон». Подлодка сможет нести на борту сразу шесть таких боеприпасов. Сразу же после спуска пройдут комплексные испытания подводного судна.

Напомним, что первая подлодка, которая способна нести «Посейдоны» — это судно «Белгород», которое было спущено на воду в апреле прошлого года.

«Посейдон» – это беспилотный подводный аппарат, позволяющий поражать цели разного уровня сложности, начиная с инфраструктурных объектов и заканчивая авианосцами и другими кораблями потенциального противника. Эта торпеда, по своим размерам превосходящая обычные в 30 раз, перемещается за счет ядерного двигателя. Также она может снабжаться либо обычной, либо атомной боевой частью.

Автором первого упоминания о таких подводных беспилотниках является глава государства Владимир Путин, который представил «Посейдоны» еще два года назад.