Из-за очередного обострения отношений с Соединенными Штатами Китай готов попытаться подорвать оборонную промышленность США путем запрета экспорта редкоземельных металлов. Эти материалы широко используются в самых различных видах вооружений, причем 80 процентов РЗЭ Вашингтон получает именно от Поднебесной.

Издание Financial Times отмечает, что китайское правительство в настоящее время проводит анализ рынка, чтобы выяснить, насколько сильно ударит по США запрет на экспорт РЗЭ, а также сумеют ли они найти другого поставщика за короткий период времени.

Редкоземельные металлы применяются в современной радиоэлектронике, которая устанавливается, в частности, на истребителях пятого поколения F-35 и на других самолетах американских ВВС. Также они используются в смартфонах, электрокарах, во множестве других видов техники.

Авторы издания уверены, что такие шаги Китая связаны с недавними претензиями президента США Джо Байдена. Он заявил, что КНР обязана немедленно прекратить агрессивные действия по отношению к Тайваню, Синьцзян-Уйгурскому автономному району и Гонконгу. В ответном заявлении Си Цзиньпин назвал эти претензии вмешательством Соединенных Штатов во внутренние дела другого государства.