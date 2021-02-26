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Появление в Тайваньском проливе американского ракетного эсминца USS Curtis Wilbur представляет собой попытку «подорвать мир в регионе», заявил представитель Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая Чжан Чуньхуэй. По его словам, Соединенные Штаты таким образом пытаются продемонстрировать свою военную мощь.

Это не первый протест, высказываемый Поднебесной империей. Подобные ситуации возникали и ранее. Так, в 2020-м году в Тайваньском проливе появилось сразу два ракетных эсминца, причем США сразу заявили, что действуют в обеспечение свободы судоходства и никаких нарушений не допускают.

Также в Южно-Китайском море появлялся и натовский корабль Queen Elizabeth, принадлежащий Королевскому флоту Британии. Его экипаж представители КНР предупредили о недопустимости появления в данной зоне из-за роста напряженности в регионе.

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