Телеканал НТВ предложил зрителям отгадать, кто будет пятым членом жюри в новом сезоне шоу «Маска», который стартует уже 14 февраля. В студии канала продемонстрировали ролик, в котором показали несколько подсказок по личности секретного судьи.

Так, участники программы узнали, что фамилия и имя скрытого под маской члена жюри не начинается с тех же букв, что и у других судей. Кроме того, точно известно, что это не Андрей Малахов.

Рост секретного члена жюри меньше, чем у Филиппа Киркорова, но больше, чем у Тимура Родригеза. Помимо этого, он совершенно не умеет танцевать, что все же не помешало ему стать звездой российского шоу-бизнеса.

Валерия, которая также будет в жюри нового сезона проекта «Маска», предположила, что пятое судейское кресло займет Николай Басков. Других версий пока нет, но участники программы продолжают размышлять над личностью своего будущего коллеги.