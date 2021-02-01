В Сочи собираются построить новую огромную школу, которая будет вмещать 1100 учеников.

Как отмечается, школу будут строить в микрорайоне северная Бытха. Распоряжение о строительстве уже было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

На проект будет выделено 916 миллионов рублей, которые поступят в течение двух лет. Так, в 2021 году будет выделено 532,9 миллиона рублей, в 2022 году – оставшиеся 383 миллиона рублей. Завершение строительства запланировано на 2023 год. Площадь школы составит 26,8 тысячи квадратных метров, она будет иметь три этажа и состоять из пяти блоков.

Кроме того, отмечается, что в 2021 году в Краснодарском крае будет возведено 12 школ, а также 15 детских садов. В общей сложности появится 7 250 новых учебных мест.