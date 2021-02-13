читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Неисправный миноискатель стал причиной гибели двух бойцов украинской армии на Донбассе. Инцидент произошел во время разминирования территории неподалеку от населенного пункта Новомихайловка.

Сообщается, что двое саперов занимались поиском мин на территории в окрестностях населенного пункта. В ходе операции они случайно наткнулись на боеприпас, который моментально взорвался. При этом миноискатель никак не среагировал на смертоносную находку.

Известно, что для разминирования бойцы использовали оборудование молдавского производства, которое оказалось неисправным и функционировало некорректно.

СМИ связывают гибель бойцов с визитом на линию разграничения президента Украины Владимира Зеленского в сопровождении послов ФРГ, Великобритании, Швеции и США. Сообщается, что прибытие столь важных гостей спровоцировало суету в военных подразделениях ВСУ, что и стало причиной трагедии.

Вам может понравиться

Раскрыт текст “СМС-сообщения” для запуска ракет “Искандер”

Запуск ракеты «Искандер» боевой расчет комплекса осуществляет после получения текстового сообщения «Перейти…

Американских экспертов впечатлили возможности танков Т-80

Российский танк Т-80 остается грозной силой, несмотря на то, что был принят…

Российские системы РЭБ могут полностью заглушить европейский блок НАТО

Российские системы РЭБ в случае нападения на РФ заглушат все средства связи…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 февраля – переменная облачность, до -18 °C | город Мытищи: погода, 13 февраля – снег, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 февраля – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 13 февраля – небольшой снег, до -2 °C | Подольск: погода, 13 февраля – снег, до -14 °C | Армавир: погода, 13 февраля – пасмурно, до -1 °C |