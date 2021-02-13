Неисправный миноискатель стал причиной гибели двух бойцов украинской армии на Донбассе. Инцидент произошел во время разминирования территории неподалеку от населенного пункта Новомихайловка.

Сообщается, что двое саперов занимались поиском мин на территории в окрестностях населенного пункта. В ходе операции они случайно наткнулись на боеприпас, который моментально взорвался. При этом миноискатель никак не среагировал на смертоносную находку.

Известно, что для разминирования бойцы использовали оборудование молдавского производства, которое оказалось неисправным и функционировало некорректно.

СМИ связывают гибель бойцов с визитом на линию разграничения президента Украины Владимира Зеленского в сопровождении послов ФРГ, Великобритании, Швеции и США. Сообщается, что прибытие столь важных гостей спровоцировало суету в военных подразделениях ВСУ, что и стало причиной трагедии.