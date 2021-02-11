Сергей Иванов, который с 2001 по 2007 годы занимал пост министра обороны РФ, впервые назвал суммы, потраченные на разработку новейшего гиперзвукового оружия. По его словам, за последние 10 лет на эти цели было истрачено более 100 миллиардов рублей.

Иванов рассказал, что конструкторов никто никуда не торопил и огромных сумм, которые к примеру, ежегодно выделяются Соединенными Штатами, никто не выплачивал. Разработка велась постепенно, причем каждый год на нее тратилось не более 20 миллиардов рублей. Хотя и это завышенная оценка.

Также экс-министр пояснил, что ни оборонное ведомство, ни другие представители российских властей не создавали вокруг новейшего оружия никакой ненужной пропагандистской шумихи. Широкая публика узнавала о нем только после испытаний или перед ними.

10-20 миллиардов рублей в год, по словам Иванова, выделялось на создание гиперзвуковых ракет с боевыми блоками «Авангард», а также на комплексы «Пересвет» и подводные беспилотные аппараты «Посейдон». Которые уже в скором времени поступят на вооружение ВС РФ.