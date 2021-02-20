В последние годы НАТО усиливает свое военное присутствие в основном в двух регионах – в Черноморском и Балтийском. Это говорит о том, что все разговоры о новой доктрине Североатлантического альянса и стратегии его развития направлены лишь на одну цель – на сдерживание России. И вполне могут служить предвестником войны, считает проректор Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.

Он отмечает, что уже сейчас боевые подразделения НАТО находятся и постоянно расширяются в Польше и Румынии, Также альянс намеревается перебрасывать войска в прибалтийские государства, чтобы сдерживать «агрессию РФ» на западном направлении.

На территории Европы уже несколько раз проводились учения по взаимодействию войск НАТО в ходе тренировочных ядерных миссий, чего не наблюдалось со времен холодной войны. Альянс не просто наращивает силы, он еще и готовит их к ведению реальных боевых действий. По сути – к войне, которая может превратиться в ядерный конфликт.

При этом, по словам Иванова, НАТО постоянно делает заявления об агрессии РФ, хотя Россия как раз неоднократно сообщала о том, что не собирается вести наступательные действия ни на одну из стран мира. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже отмечал, что НАТО отлично знает это. Но ему нужен предлог для того, чтобы продолжать стягивать силы к рубежам РФ.