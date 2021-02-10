Иван Ургант в своём шоу «Вечерний Ургант» высказался насчёт низких зарплат учёных из Новосибирска.

Как сообщается, во время проведения совещания с Путиным обнаружилось, что в Новосибирске учёные зарабатывают около 25-ти тысяч рублей. Путин обратился к министру финансов Антону Силуанову с вопросом, цитируя Высокого: «Где деньги, Зин?». Министр же в ответ сообщил, что в Новосибирске зарплата учёных составляет около 210% от средней региональной зарплаты.

Ургант в рамках своего шоу предложил использовать иной ответ. Так, как он считает, ответ также должен являться цитатой из песни Высоцкого – «Парус порвали, парус, каюсь, каюсь, каюсь».

Как отмечается, после скандала, вызванного сообщением о низкой зарплате учёных, в Новосибирске была организована проверка прокуратурой и Следственным комитетом.