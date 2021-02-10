читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Иван Ургант в своём шоу «Вечерний Ургант» высказался насчёт низких зарплат учёных из Новосибирска.

Как сообщается, во время проведения совещания с Путиным обнаружилось, что в Новосибирске учёные зарабатывают около 25-ти тысяч рублей. Путин обратился к министру финансов Антону Силуанову с вопросом, цитируя Высокого: «Где деньги, Зин?». Министр же в ответ сообщил, что в Новосибирске зарплата учёных составляет около 210% от средней региональной зарплаты.

Ургант в рамках своего шоу предложил использовать иной ответ. Так, как он считает, ответ также должен являться цитатой из песни Высоцкого – «Парус порвали, парус, каюсь, каюсь, каюсь».

Как отмечается, после скандала, вызванного сообщением о низкой зарплате учёных, в Новосибирске была организована проверка прокуратурой и Следственным комитетом.

Вам может понравиться

В феврале некоторые пенсионеры получат прибавку к пенсии

С 1 февраля некоторых пенсионеров ждёт увеличение получаемой ими пенсии. Об этом…
  • Анна
  • 09.02.2021
  • читать 1 минуту

National Interest назвал самое странное супер-оружие СССР времен холодной войны

1 Линкор класса «Советский Союз»2 Авианосцы класса «Орел» и «Ульяновск»3 Межвоенный тяжелый…

Солистка Little Big поделилась пикантными кадрами с отдыха в Доминикане

Вокалистка группы Little Big Софья Таюрская поделилась пикантными кадрами со своими поклонниками.…
  • Анна
  • 09.02.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до -14 °C | город Мытищи: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 10 февраля – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до -13 °C | Армавир: погода, 10 февраля – облачно с прояснениями, до 11 °C |