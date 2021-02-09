Одной из причин развития онкологических заболеваний щитовидной железы ученые назвали слишком яркое освещение в темное время суток. Это уже вторая разновидность рака, которую вызывают искусственные источники света, включаемые по ночам. Ранее ученые доказали, что они провоцируют развитие онкологии молочных желез у женщин.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, эксперты на протяжении 13 лет собирали данные о пациентах в возрасте от 51 до 70 лет. За это время накопились сведения о 464 тысячах человек, что позволило максимально точно установить взаимосвязь между освещенностью по ночам и раком щитовидки.

В качестве причины ученые называют тот факт, что освещение в ночное время блокирует выработку в организме гормона мелатонина. Он не только способствует здоровому сну, но еще и борется с опухолями и иными патологическими образованиями. Также слишком яркий свет «сбивает» циркадный ритм, что также может стать причиной развития онкологического заболевания.