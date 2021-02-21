В информационном агентстве «Зайтун» сообщают, что Иран принялся за развертывание комплексов с баллистическими ракетами в Сирии, готовясь к нанесению ответной атаки по израильским силам.

Авторы материала отмечают, что ранее в одну из сирийских провинций прибыл конвой КСИР, доставивший на иранскую базу стартовые комплексы, которые предназначены для пуска ракет. Журналисты при этом указывают на то, что на установках пока не размещены реактивные снаряды. Предполагается, что они будут отправлены отдельным конвоем.

Пусковые платформы установлены в подземных бункерах и ангарах, чтобы не допустить их уничтожения при возможных бомбардировках. Согласно имеющимся сведениям, Тегеран уже доставил баллистические ракеты в Сирию, воспользовавшись для этого воздушными транспортниками. Эксперты предполагают, что в скором времени Иран нанесет по Израилю ракетный удар.