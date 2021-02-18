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Блогерша и рэперша Инстасамка (настоящее имя – Дарья Зотеева) в очередной раз вызвала в свой адрес огромное количество хейта от пользователей Сети.

Как сообщается, Дарья публично отсчитала своих визажистов за опоздание. На сколько именно они опоздали, не указывается. Весь разнос Дарья сняла на видео, которое впоследствии опубликовала в соцсетях. Так, она нецензурно высказывается в адрес визажистов, затем выкидывает их из квартиры. В частности, блогерша назвала визажистов обслуживающим персоналом, который сам виноват в своей нищете. Себя же Дарья назвала самой высокооплачиваемой рэп-исполнительницей в стране.

После того, как блогерша выгнала визажистов, она сожгла их гонорар – две пятитысячные купюры. Выходка весьма разозлила пользователей Сети, которые назвали Инстасамку «типичным представителем современной быдло-богемы и отстойного шоу-бизнеса». Они призвали поклонников блогерши отписаться от неё, а бренды прекратить с ней сотрудничество.

Впрочем, некоторые выразили уверенность, что видеозаписи являются постановочными для привлечения внимания.

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