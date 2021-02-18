Врачи-инфекционисты объяснили ошибочные результаты тестов на выявление коронавируса.

Как указывается, одной из причин является то, что у человека, который переболел коронавирусом, уже могли исчезнуть антитела. Так, отмечается, что у людей разная скорость выработки антител и разная скорость их распада, также влияние оказывают и другие факторы.

Кроме того, иногда тестирование даёт ложноположительные результаты. Это может происходить из-за того, что организм начал вырабатывать антитела к веществу, которое похоже на коронавирус, но им не является. Тест считает такие антитела за антикоронавирусные.

Ещё одна причина кроется в том, что в тесте набор антигенов не попадает в набор антител тестируемого человека. Так, у некоторых пациентов, которые переболели коронавирусом, и это было подтверждено, имеются лишь некоторые антитела.