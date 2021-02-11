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Как бы громогласно Североатлантический блок не заявлял о своем стремлении усилить военное присутствие в Черном море, все его попытки будут тщетными, заявил эксперт РСМД Илья Крамник. Конвенция Монтрё, которую еще в 1936 году подписали государства Черноморского региона, играет против НАТО и не оставляет альянсу никаких шансов закрепиться в акватории.

За соблюдением конвенции внимательно следит не только Россия, но и Турция, для которой появление новой силы в Черноморском регионе является совершенно невыгодным. Она постоянно настаивает на том, чтобы корабли союзников по НАТО выполняли все требования документа.

Именно поэтому все, на что могут рассчитывать США – это периодическое проведение учений в сотрудничестве с Украиной и другими странами региона. Однако по их завершению эсминцам и прочим боевым кораблям надлежит покидать акваторию Черного моря. Сделать что-либо, чтобы усилить свое присутствие в регионе НАТО просто не в состоянии.

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