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Бой американского истребителя F-35 против имитации российского комплекса ПВО С-400 – это просто реклама, считает военный эксперт Сергей Хатылев. Он заявляет, что покупать дорогостоящий самолет никто не хочет, поэтому США пускаются на подобные трюки.

Эксперт пояснил, что комплексы С-400 «Триумф» с легкостью обнаружат F-35 и начнут его сопровождение. Кроме того, они в состоянии полностью заблокировать его военную мощь и даже уничтожить самолет, если он проявит агрессию.

Хатылев напомним, что в американском издании Popular Mechanics утверждалось, что за счет современной электроники F-35 сумел одержать верх над российским комплексом ПВО. Однако на самом деле авторы журнала просто выдают желаемое за действительное и просто рекламируют истребитель, чтобы привлечь к нему внимание зарубежных покупателей.

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