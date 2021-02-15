Администрация городского округа Чехов активно включилась в проведение работ по уборке снега. С лопатами в руках были замечены не только мэр Григорий Артамонов, но и начальник управления потребительского рынка, транспорта и услуг Александр Агапов, заместители главы Николай Минаев, Михаил Собакин и Василий Шереметьев.

Сотрудники администрации округа пришли на помощь Чеховскому клубу волонтеров, а также представителям Молодой Гвардии партии Единая Россия. Артамонов привел слова губернатора региона Андрея Воробьева о том, что с сильными снегопадами можно справиться лишь общими усилиями и выразил полное с ними согласие.

Глава округа рассказал, что вместе с волонтерами представители администрации расчистили некоторые дороги в Солодовке. Помимо этого, они убрали снег около входных групп и в детском саду в Чернецком.