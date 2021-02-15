читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Администрация городского округа Чехов активно включилась в проведение работ по уборке снега. С лопатами в руках были замечены не только мэр Григорий Артамонов, но и начальник управления потребительского рынка, транспорта и услуг Александр Агапов, заместители главы Николай Минаев, Михаил Собакин и Василий Шереметьев.

Сотрудники администрации округа пришли на помощь Чеховскому клубу волонтеров, а также представителям Молодой Гвардии партии Единая Россия. Артамонов привел слова губернатора региона Андрея Воробьева о том, что с сильными снегопадами можно справиться лишь общими усилиями и выразил полное с ними согласие.

Глава округа рассказал, что вместе с волонтерами представители администрации расчистили некоторые дороги в Солодовке. Помимо этого, они убрали снег около входных групп и в детском саду в Чернецком.

Вам может понравиться

При пожаре в частном доме Подмосковья погибли два человека

Сотрудники управления МЧС по Подмосковью сообщили о ликвидации пожара, возникшего в частном…

В Ростовской области после урока физкультуры умер ученик пятого класса

Ученик пятого класса одной из школ Верхнедонского района сильно ударился головой об…

Йеменские хуситы сбили беспилотник Саудовской Аравии из ЗРК “Оса”

Хуситы продолжают успешно бороться с беспилотными аппаратами Саудовской Аравии. На этот раз…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 февраля – ясно, до -17 °C | город Мытищи: погода, 15 февраля – ясно, до -19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 февраля – небольшая облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 15 февраля – пасмурно, до -6 °C | Подольск: погода, 15 февраля – ясно, до -19 °C | Армавир: погода, 15 февраля – снег, до -4 °C |