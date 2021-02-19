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Габидулла Абдрахимов, замглавы казахстанского Минкультуры, заявил, что в текущем году в Казахстане власти собираются увеличить количество безвизовых стран до 90.

Согласно его словам, в предыдущем году удалось расширить соответствующий список до 74 – теперь граждане этих стран могут побывать в Казахстане без необходимости оформления визы. Были также добавлены электронные варианты документов для жителей 105 государств. В текущем году планируется продолжить работу в этом направлении.

В ведомстве отмечают, что сейчас ведется деятельность по упрощению получения цифровых виз. Вице-министр сообщил, что ранее удалось закончить интеграцию информационного комплекса «E-Qonaq», подключив к нему 160 казахстанских отелей. Она дает возможность автоматически регистрировать соответствующий документ, как только турист заселяется в гостиничный номер.

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