Вице-чемпионка мира 2002 года из Нидерландов Верона ван де Лёр рассказала о «кульбитах» своей карьеры. После успеха на состязаниях она несколько лет занималась гимнастикой, но после ухода из спорта начались серьезные проблемы.

Сперва экс-гимнастка поссорилась со своими родителями и была вынуждена в течение двух лет жить фактически на улице. В этот период она успела посидеть в тюрьме. В 2011 году одна из голландских вебкам-платформ сделала девушке предложение, от которой та не смогла отказаться из-за отсутствия другого выхода. Но, по ее словам, она ни разу не пожалела о переходе в порно-индустрию.

По словам Вероны, за 8 лет съемок в порнофильмах она сумела заработать намного больше, чем в гимнастике. А также получила достойный стартовый капитал, чтобы сделать карьеру совсем в другой сфере.

Сейчас Верона вступила на путь правозащитницы и часто появляется на публике с выступлениями о насилии в спортивной индустрии. Она намерена бороться с этим явлением, особенно применимым к несовершеннолетним.