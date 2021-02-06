Пост гендиректора компании Twitter, сопровождаемый скриншотом части кода, говорил о том, что социальная сеть запускает Узел Биткойн. Он представляет собой программное обеспечение, активирующее блокчейн и проверяющие все сделки с криптовалютой на подлинность.

Известно, что сегодня существует более 7000 открытых узлов Биткоин и гораздо больше скрытых. В ответ на комментарий провайдера ПО уже действующего узла компании Umbrel о планах по установке программного обеспечения на Raspberry Pi, Дорси ответил, что сперва нужно построить M1.

Этот ответ позволил предположить, что гендиректор Твиттера запускает узел Биткоин на ПК от компании Apple c самым новым процессором M1. Этот чип считается сейчас самым производительным в мире, который не только быстрее обрабатывает данные, но и потребляет меньше энергетических ресурсов. Также эксперты считают, что Дорси активирует лишь первый свой биткоин-узел.