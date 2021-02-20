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Остановить войну на Донбассе может только один человек и весь мир об этом знает, заявил на украинском телевидении глава СНБО страны Алексей Данилов. Он также отметил, что без решения этого человека все заявления о прекращении огня и перемирье являются абсолютно бессмысленными.

«Единственным человеком, который может закончить войну, является российский президент Путин. Об этом знает весь мир», – сообщил глава СНБО Украины.

По словам главы СНБО Украины, именно в кабинете российского лидера Владимира Путина спрятан ключ от полного прекращения боевых действий на Донбассе. До тех пор, пока президент РФ не примет решения воспользоваться этим самым ключом и не отдаст приказ, никакие соглашения о мире не будут полноценно работать.

Напомним, что в пятницу прошло закрытое заседание СНБО, на котором были введены санкции против отдельных украинских политиков, а также приняты «другие важные решения». Какие именно, пока неизвестно.

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