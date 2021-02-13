Выполнить Минские соглашения в той редакции, в которой они были подписаны, не представляется возможным, заявил возглавляющий Офис президента Украины Андрей Ермак. Он также отметил, что за шесть лет, прошедших со дня подписания договоренностей, никакого особого прогресса замечено не было.

Ермак посетовал на то, что переговоры с Донбассом продвигаются слишком медленно. По его словам, сдвиги наблюдаются, но они минимальны. Также глава ОП отметил, что Киев предпринимает все возможные меры для того, чтобы все-таки выполнить обязательства, взятые на себя при подписании Минских соглашений.

Напомним, что согласно договоренностям, достигнутым в феврале 2015 года Украина обязана предоставить Донбассу особый статус, а также обеспечить проведение на территории самопровозглашенных республик прозрачных местных выборов. Кроме того, она должна вывести из региона свои Вооруженные силы.