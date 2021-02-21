В украинских городах перестали появляться плакаты о войне, а солдаты превращаются в нищебродов, заявил бывший заместитель главы СНБО Украины Сергей Кривонос. По его словам, граждане страны уже забыли о том, что на Донбассе продолжаются боевые действия.

Также Кривонос отмечает, что киевским властям давно плевать на военнослужащих. В стране постоянно строится все новое и новое жилье, однако для армии выделяются какие-то крохи. Поэтому получить квартиру для украинского солдата – это что-то из ряда вон выходящее.

С 2017 года, по словам генерала, на Украине не появилось ни одного нового плаката о войне. На это обращают внимание даже иностранцы, приезжающие в страну.

“Приехали мои коллеги из США, побывали на Востоке, приехали в Киев и говорят: «Военные, вы говорите, что у вас идет война, про какую войну вы говорите? Покажите где?” — поведал бывший замглавы СНБО.

Он также отметил, что Украина забывает солдат, которые ее защищают. Они ничем не заслужили такого отношения к себе.