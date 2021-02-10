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В результате переговоров между армянской и французской делегациями, которые прошли в Ереване, стороны договорились о поставках оружия. Париж намерен оказывать Армении военную помощь, однако на пресс-конференции участники встречи отказались раскрывать подробности.

Эксперты, прокомментировавшие эти переговоры, заявили, что заявления о сотрудничестве – это попытка Парижа несколько снизить влияние России на события в Кавказском регионе. Франция, как и Россия, является участником Минской группы по урегулированию конфликта и сейчас она пытается вернуть утраченные из-за боевых действий в Карабахе позиции.

Эксперт также отметил, что во Франции живет много выходцев из Армении, поэтому Париж стремится принимать активное участие в ее дальнейшей судьбе.

Для Еревана результатом переговоров стала возможность получить европейское вооружение, однако следует понимать, что на большие объемы военной помощи ему рассчитывать не стоит.

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