В результате переговоров между армянской и французской делегациями, которые прошли в Ереване, стороны договорились о поставках оружия. Париж намерен оказывать Армении военную помощь, однако на пресс-конференции участники встречи отказались раскрывать подробности.

Эксперты, прокомментировавшие эти переговоры, заявили, что заявления о сотрудничестве – это попытка Парижа несколько снизить влияние России на события в Кавказском регионе. Франция, как и Россия, является участником Минской группы по урегулированию конфликта и сейчас она пытается вернуть утраченные из-за боевых действий в Карабахе позиции.

Эксперт также отметил, что во Франции живет много выходцев из Армении, поэтому Париж стремится принимать активное участие в ее дальнейшей судьбе.

Для Еревана результатом переговоров стала возможность получить европейское вооружение, однако следует понимать, что на большие объемы военной помощи ему рассчитывать не стоит.