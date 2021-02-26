Военный переворот в Армении, как и в любых других странах мира – это недопустимое явление. Смену власти должны организовать сами граждане, а не Генштаб или Минобороны, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

До этого заявления к противоборствующим сторонам Армении обратились также представители ООН, которые призвали их к спокойствию и «инклюзивному диалогу».

Напомним, что в четверг армянские ВС призвали Никола Пашиняна уйти с поста премьер-министра. Представители Генштаба заявили, что он не в состоянии адекватно оценивать сложившуюся в стране ситуацию. В ответ на это был уволен глава ГШ ВС Тиран Хачатрян. Однако в настоящий момент известно, что президент Армении Армен Саргсян пока не стал подписывать соответствующий указ.

Напомним, что ранее предполагалось, что Хачатряна уволили с поста начальника Генштаба за насмешки над Пашиняном из-за высказывания о ракетах «Искандера», взрывающихся на «10 процентов».