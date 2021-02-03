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Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена построить собственный авианосец «Анадолу», который выведет страну в совершенно новую лигу. Такое решение было принято после отказа Великобритании продать Турции боевой корабль Queen Elizabeth.

Лондон также не захотел продавать и более старые авианосцы, которые до сих пор находятся на вооружении Королевского флота. Это сподвигло Эрдогана на строительство собственного корабля.

В настоящий момент проект, анонсированный Эрдоганом, находится на стадии проектирования. Однако турецкий президент уверен, что конструкторы справятся с поставленной задачей – они не только разработают и построят авианосец, но и вооружат его. Напомним, что ранее сообщалось также о возможности приобретения Анкарой палубной версии истребителей Су-57, которые скорее всего необходимы именно для нового авианосного корабля.

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