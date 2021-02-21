Эксперты «Российской газеты» отметили, что российские внедорожники УАЗ-469 и УАЗ-3151 все еще пользуются популярностью у вооруженных сил многих стран. Их нередко используют в качестве шасси для установки разного оружия.

Чаще всего, на эти автомобили размещают крупнокалиберные пулеметы, к примеру, 12,7-миллиметрвоые ДШК советского производства или 14,5-миллиметровые КПВ. Иногда их оснащают автоматическими гранатометами и даже противотанковыми ракетными установками. Например, военнослужащие из Ирака при сражении с боевиками использовали УАЗы, оборудованные станковыми гранатометами СПГ-9.

На Ближнем Востоке также удалось сфотографировать отечественный внедорожник, оснащенный китайской реактивной системой залпового огня Type 63. Специалисты отмечают, что УАЗ-469 начали оборудовать РСЗО, произведенными в КНР, еще в 1980-х годах в Афганистане. Сейчас такие машины активно используют в Ливии и Сирии.