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Россия сейчас – это единственная страна в мире, которая может атаковать Соединенные Штаты ядерным оружием, заявляют эксперты Пранай Вадди и Гаррет Хинк. Они поясняют, что ракеты есть у Северной Кореи и Китая, но даже если удар по США нанесут эти страны, Россия будет неизбежно втянута в конфликт.

Публикация экспертов в американском издании War On The Rocks посвящена недавним спорам о необходимости модернизировать ядерный арсенал Соединенных Штатов. Авторы пишут, что срок эксплуатации имеющихся на вооружении ракет Minuteman в этом году подходит к концу. Поэтому Пентагону нужно сделать выбор – либо полностью отказаться от этих МБР, либо заменить их на новые. Хинк и Вадди уверены, что не стоит делать ни того, ни другого.

Они отмечают, что единственной задачей, которую сегодня выполняют ядерные ракеты – это сдерживание России. Для этой цели вполне достаточно и тех Minuteman, которые имеются на вооружении Соединенных Штатов. Джо Байдену нужно просто продлить срок их эксплуатации на несколько лет, чтобы не волноваться по поводу отказа от МБР или разработки нового оружия.

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