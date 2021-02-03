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Крымский полуостров и Калининград – это две точки, в которых может начаться последняя война на нашей планете, уверен военный эксперт Юрий Кнутов. Он считает, что Соединенные Штаты, которые вынашивают планы нападения на Калининградскую область, сами не понимают, чем подобная атака может обернуться для человечества.

Кнутов также прокомментировал заявление американского адмирала Чарльза Ричардса о возможном ядерном противостоянии между США, Россией и Китаем. Напомним, что глава стратегического командования предположил, что если боевой конфликт с использованием обычного оружия превратится в угрозу для Соединенных Штатов, то они применят ракеты с ядерными боеголовками.

Кнутов рассказал, что США, Великобритания и другие страны НАТО давно отрабатывают нанесение ударов по ключевым российским объектам и крупным городам, а также заявляют, что Россия ведет себя агрессивно на международной арене.

По словам эксперта, нападение на Калининград или Крым вполне может перерасти в последнюю войну на планете, так как в случае обмена ядерными ударами большая часть населения планеты будет уничтожена.

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