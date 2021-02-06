В конце марта – начале апреля текущего года Россию может накрыть третья волна коронавирусной инфекции, предполагает аналитик Агаси Тавадян. По его мнению, она будет значительно слабее, чем вторая, но всплеска заболеваемости все же не избежать.

Представитель Центра экономических исследований заявил, что существует возможность свести негативные последствия третьей волны к минимуму. Однако для этого нужно, чтобы около 70 процентов населения прошли вакцинацию от коронавируса. В таком случае в России разовьется коллективный иммунитет.

Пик третьей волны, по мнению Тавадяна, придется на середину весны. Однако таким масштабным он уже не будет. Ведь большая часть жителей страны переболела Covid-19. Также в настоящий момент проходит массовая вакцинация, которая должна существенно уменьшить количество новых случаев заражения.

Напомним, что ранее Тавадян заявлял, что уже к марту ежедневное число новых заболевших снизится до 600 человек.