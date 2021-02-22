Россия мало внимания уделяет развитию высоких технологий, из-за чего не сможет конкурировать с НАТО в гонке вооружений, уверен военный эксперт Александр Жилин. Он также отметил, что Североатлантический альянс сейчас делает все возможное, чтобы втянуть Москву в эту гонку. Об этом пишет издание URA.ru.

Эксперт рассказал, что НАТО вкладывает средства в высокотехнологическое оружие, а также оснащает новейшими технологиями свои танки, ракеты и другое вооружение. Но наибольшую опасность для РФ представляют все же космические технологии альянса. Они способны заблокировать российские спутники, из-за чего Москва потеряет возможность осуществлять управление своими ядерными ракетами.

«Россия не выстоит в этой гонке вооружений, потому что перспективное оружие будет основано на новых технологиях, которые не развиваются в России», – заявил военный эксперт.

С мнением Жилина согласен и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Он видит для России единственный путь, который поможет выстоять в гонке и одолеть НАТО в случае конфликта – объединение с Китаем, который занимается развитием высоких технологий.