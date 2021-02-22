читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия мало внимания уделяет развитию высоких технологий, из-за чего не сможет конкурировать с НАТО в гонке вооружений, уверен военный эксперт Александр Жилин. Он также отметил, что Североатлантический альянс сейчас делает все возможное, чтобы втянуть Москву в эту гонку. Об этом пишет издание URA.ru.

Эксперт рассказал, что НАТО вкладывает средства в высокотехнологическое оружие, а также оснащает новейшими технологиями свои танки, ракеты и другое вооружение. Но наибольшую опасность для РФ представляют все же космические технологии альянса. Они способны заблокировать российские спутники, из-за чего Москва потеряет возможность осуществлять управление своими ядерными ракетами.

«Россия не выстоит в этой гонке вооружений, потому что перспективное оружие будет основано на новых технологиях, которые не развиваются в России», – заявил военный эксперт.

С мнением Жилина согласен и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Он видит для России единственный путь, который поможет выстоять в гонке и одолеть НАТО в случае конфликта – объединение с Китаем, который занимается развитием высоких технологий.

Вам может понравиться

Бывшего итальянского пилота впечатлил “сказочный звук” истребителя Су-57

Бывший итальянский летчик Давид Ченчётти в издании The Aviationist опубликовал статью о…

Росгвардия и МВД тестируют модернизированный автомат АК-12

Автомат АК-12, прошедший глубокую модернизацию, уже тестируют МВД и Росгвардия. В настоящий…

Ледовая арена в Выборге получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Выборгская ледовая арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию от регионального комитета…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 февраля – небольшой снег, до -13 °C | город Мытищи: погода, 22 февраля – небольшой снег, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 февраля – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 22 февраля – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 22 февраля – небольшой снег, до -13 °C | Армавир: погода, 22 февраля – небольшой снег, до 1 °C |