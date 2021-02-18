Специалисты в области финансов отмечают, что основным движением на мировом финансовом рынке в последнее время является быстрое повышение доходности казначейских облигаций США.

На данный момент времени доходность 10-летних трежерис составляет 1,3 процента. Эксперты при этом указывают на то, что подобный рост уже начал негативно влиять на иные виды активов, к примеру, на акции с высоким значением P/E. Они отмечают, что рынок акций может оказаться в критической ситуации, если доходность облигаций вырастет до 1,5 процента.

Может произойти феномен конца 2018 года, когда американский рынок акций в кратчайшие сроки потерял почти 20 процентов из-за увеличения доходности по государственным облигациям. Причина роста является инфляция. В ФРС при этом пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию.