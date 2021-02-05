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Дмитрий Шепелев заявил о том, что в скором времени станет отцом во второй раз.

Как отмечается, у Шепелева есть сын Платон от покойной певицы Жанны Фриске. На днях же он подтвердил слухи о том, что его возлюбленная Екатерина Тулупова ждёт от него ребёнка. О том, что Екатерина беременна, поклонники заподозрили ещё в конце прошлого года, однако на тот момент доказательств этому не было.

У Тулуповой также есть ребёнок от предыдущих отношений – дочь по имени Лада. По словам Шепелева, и Платон, и Лада, когда им намекали о появлении в семье братика или сестрёнки, были против, однако сейчас уже ждут появления младенца как «новое приключение».

На данный момент пара не знает, какого пола будет их ребёнок. Также Шепелев рассказал, что он очень счастлив. Сравнивая свои ощущения с теми, которые он переживал во время ожидания первенца, Шепелев отметил, что стал более спокоен и уверен.

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