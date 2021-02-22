В Кировской области начался суд над директором самой крупной в регионе спортивной школы Дмитрием Логиновским, который обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблениями своими полномочиями. Сюжет об этом представил телезрителям канал «Россия 24».

Следствие доказало участие Логиновского в 15 преступных эпизодах. Так, он проворачивал фейковые сделки, которые принесли ему не менее 60 тысяч рублей, присваивал деньги спортшколы, сдавал в аренду комбайны для заливки льда на общую сумму в 700 тысяч рублей, брал «откаты» с владельцев гостиниц, в которых дети размещались во время выездов в другие города. Кроме того, Логиновский регулярно выписывал премии сотрудникам спортшколы, а затем собирал с них «проценты». Он оправдывал это «нуждами детей», но все давно знали, что деньги директор забирает себе.

Попался Логиновский на крупной взятке, которую ему передали помеченными деньгами. Директор спортшколы пытался доказать, что получил средства от благотворителей на развитие учреждения, однако никто ему не поверил.