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Вячеслав Дацик, боец MMA, отправил в нокаут уроженца Камеруна Тайсона Дижона в своем первом бою, прошедшем после освобождения из колонии в конце прошлого года.

Во время беседы с журналистами «НТВ» россиянин отметил, что смог заранее изучить все приемы оппонента, поэтому во время боя просто действовал по плану. По его словам, в 3-м раунде он попытался заманить соперника на себя, демонстрируя свою усталость, а в 4-м провел успешную атаку, когда камерунец осмелел и приблизился к нему.

Бой проходил по правилам бокса. Дацик прокомментировал данный момент, заявив, что старался вести себя «культурно», однако иногда ему очень хотелось «вмазать противнику с локтя», как в поединках MMA. В СМИ напоминают, что россиянина поместили в колонию в связи с попыткой незаконного пересечения границы с Эстонией.

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